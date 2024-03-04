У Китаю хитрий розрахунок: про що свідчить його стратегія відносин із Росією

Китай намагається не вв'язатися в пряме протистояння з Заходом, щоб не отримати вторинні санкції. Однак Пекін не відмовився від своєї стратегії – вивести Китай на перші позиції до 2049 року, до сторіччя Компартії.

Про це 24 Каналу сказав дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Він пояснив, що зараз хоче Китай та ким є для Росії.

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Китай хоче стати абсолютним лідером

У КНР зараз рецесія і, якщо Пекін ще отримає удар по фінансовій системі, то це ще більше підірве соціально-політичну стабільність і вплив Комуністичної партії всередині країни. Тож не в інтересах Китаю налагоджувати активну співпрацю з Росією.

Рецесія – термін макроекономіки, фаза економічного циклу, під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

Водночас попри тимчасові економічні проблеми, китайці зміцнюють внутрішній контроль, більш агресивно заявляють про можливості повернення Тайваню.

Ідея полягає у тому, щоб Китай став лідером у новій глобальній економіці, але для цього треба зруйнувати стару систему, де лідирують Сполучені Штати Америки,

– зазначив Осипенко.

Висловлювання Росії про багатополярний світ та підрив лідируючих позицій Сполучених Штатів Америки збігається зі стратегією Китаю на його лідерство. Тому КНР спокійно дивиться на те, що робить Росія, адже Москва руйнує старий порядок, розчищаючи дорогу для лідерства Пекіна.

Для Китаю вигідніша співпраця з Заходом

Китаю треба пояснювати, що Росія – це імперія, яка падає. Отже, від співпраці із Заходом Пекін отримає більше, ніж від співпраці з Москвою. Насамперед країна-агресор ненадійний союзник. Крім того, торгівля з Росією це 240 мільярдів, а торгівля із Заходом понад трильйон.

Китаю невигідно сваритися із Заходом, де є основні ринки збуту для промислової бази, яку він будував, роблячи реформи всередині країни, та, модернізуючи свою економіку. Якщо не буде ринків збуту в Сполучених Штатах та Європі, то тоді доведеться закривати підприємства. У такому разі Пекіну не вдасться реалізувати стратегічні плани,

– мовив ​​дипломат.

До слова, Україна також забезпечує продовольчу безпеку Китаю. Пекін отримав всі радянські технології більшою мірою від Києва. У нас є Декларація про стратегічне співробітництво від 2011 року, Договір про дружбу співробітництво від 2013 року.

Незабаром має відбутися саміт щодо обговорення української формули миру на рівні лідерів держав. На думку експерта-міжнародника, китайський лідер Сі Цзіньпінь навряд чи візьме участь у цьому заході, адже Пекін має свій "мирний план" з 12 кроків.

У Китаї вважають, що формула миру Зеленського розроблена Заходом. Якщо Китай підтримає її, то вважатиме, що підпорядкувався думці Заходу. Проте риторика Китаю дуже гнучка, а отже, може змінитися,

– зауважив Осипенко.

Не виключено, що у китайському "мирному плану" можуть з'явитися додаткові пункти, у яких, наприклад, йтиметься про вивід російських військ й відповідальність за воєнні злочини Росії.

Як Китай сприяє миру

Спецпредставник КНР Лі Хуей 2 березня розпочав турне, під час якого має відвідати штаб-квартиру Європейського Союзу, Польщу, Україну, Німеччину, Францію та Росію.

У китайському МЗС заявили, що Пекін не відмовлявся від своїх зусиль сприяти миру і ніколи не припиняв сприяти переговорам.

Водночас поки Пекін намагається сприяти миру, російські війська відпрацювали сценарій вторгнення у Китай. Днями стався витік інформації з військових файлів. У них йдеться про те, що Росія провела тренування застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з "великою світовою державою".