Не лише КНДР: Путін може готувати таємну угоду зі ще однією країною

Росія знайшла собі союзника у вигляді Північної Кореї. Але цілком ймовірно, що Путін підпише договір про партнерство зі ще одною країною.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Росія особливо зацікавлена у Північній Кореї, яка допомагає зброєю та живою силою. Диктатор Кім Чен Ин зацікавлений, зокрема, в модернізації ядерної зброї.

До теми Байден висловився про відправку військ КНДР у Росію: що сказав президент США

З ким ще Росія може підписати угоду

Як наголосив Яковенко, зараз узагалі назріває військовий блок між трьома тоталітарними країнами. Йдеться про Росію, КНДР та Іран.

Враховуючи те, що аналогічний договір Путін може готувати з Іраном, то назріває такий військовий блок. Не можемо зовсім виключити можливість, що на війну в Україні підуть не лише війська з КНДР, але й війська з Ірану,

– зауважив Яковенко.

В такій ситуації Україні поступово має ставати своєрідним східноєвропейським Ізраїлем. Важливо з часом перестати опиратися лише на міжнародних партнерів. Хоча військова допомога від них безперечно буде потрібна. Але варто розвивати й власну зброю, щоб мати можливість бити по будь-якій точці в Росії.

Ізраїль взагалі нікого не слухає. Там створили ядерну зброю, хоч НАТО було проти. Ізраїль б'є по ворогах, не зважаючи ні на кого. Хоча з боку США є пропозиції, куди не варто бити. Рано чи пізно Україна теж має дійти до того, щоб мати змогу таке робити,

– наголосив Яковенко.

Додамо, у виданні The Washington Post наголосили, що Захід має бути готовим до протистояння з альянсом Росії, КНДР, Ірану та Китаю. Поки вони не є тісно скоординованим об'єднанням, але три з чотирьох країн володіють ядерною зброєю.