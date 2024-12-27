КНДР не довіряє Росії, але співпрацює з нею задля конкретної мети

Співпраця з Москвою робить Північну Корею сміливішою у своїх діях. Водночас північнокорейці кожну країну, зокрема Росію, розглядають як таку, якій не можна довіряти.

Тож усі ці угоди про стратегічне партнерство нічого не вартують, сказав 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. Адже КНДР легко знехтує зобов'язаннями, якщо вони не відповідатимуть інтересам Північної Кореї.

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Навіщо Кім Чен Ину співпраця з Росією

Як зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, зараз завдання Північної Кореї – це виживання. Кім Чен Ин дає про це зрозуміти досить відкрито. Наприклад, це проявляється в тому, що він останніми роками почав часто з'являтися на публіці зі своєю дочкою Кім Чжу Е.

Багато експертів і спеціалістів погоджується з поглядом, що саме вона буде його наступницею, тож основне завдання Кім Чин Ина – зберегти династію та передати владу дочці. У цьому йому допомагає Росія,

– мовила Гриценко.

Проте у Північні Кореї страждають на параною й абсолютно всіх навколо розглядають, як потенційних ворогів держави.

До слова, Північна Корея збільшує постачання боєприпасів у Росію, зокрема, артилерійські снаряди та балістичні ракети, в обмін на гроші та нафту. За попередніми підрахунками, Москва вже могла заплатити КНДР 5,5 мільярда доларів.

Чим співпраця КНДР й Росії загрожує Китаю

Співпраця Росії та КНДР однозначно не подобається Китаю, адже тісна взаємодія Москви з Тегераном має досить суттєві наслідки для регіонів Східної Азії.

Насамперед збільшується увага з боку Сполучених Штатів та їх присутність в регіоні, адже цього вимагають Японія та Південна Корея. Крім того, на території цих держав розміщені масштабні та потужні американські контингенти. На території Японії перебуває понад 50 тисяч військовослужбовців, не враховуючи цивільних. Схожа кількість на території Південної Кореї.

Загалом Китай розглядає Південну Корею як такий собі американський плацдарм. Там розташовані системи ПРО THAAD, які Пекін сприймає як загрозу власній національній безпеці. Тому КНР потрібна Північна Корея, як буферна зона між китайським та південнокорейським кордоном,

– зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Північна Корея стає сміливішою завдяки підтримці Кремля. Зокрема після початку повномасштабної війни Пхеньян зняв мораторій на ракетні випробування. Тож тепер регулярно запускає ракети в бік Японського моря.

КНДР – це екзистенційна загроза для Південної Кореї та Японії, що мотивує їх до більш активної співпраці насамперед зі Сполученими Штатами Америки, тому що вони є основним гарантом безпеки, що також не дуже подобається Китаю.