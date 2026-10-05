"Скоро будуть хороші новини": республіканець розкрив плани Трампа щодо зброї для України

Україна суттєво нарощує потенціал власного військово-промислового комплексу та поглиблює технологічне партнерство зі США. Попри суперечливі заяви політиків у Вашингтоні, за кулісами ухвалюються рішення про спільне виробництво.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що масштабні зрушення в оборонній сфері дадуть вагомий результат вже найближчим часом. За його словами, ключову роль відіграє як розвиток вітчизняної балістики, так і поглиблення оборонної співпраці зі США.

Чому українська балістика змінює оборонні можливості?

Борис Пінкус звернув увагу на успіхи України у створенні власного високоточного озброєння. За його словами, створення балістичних ракет дозволяє країні діяти незалежно від зовнішніх дозволів.

Україна вперше застосувала свої ж власні балістичні ракети. Потім вона вже не потребує дозволу або прохань "дайте нам те, дайте це", а розробляє зброю сама. Наразі ракета FP-7 має радіус дії 250 кілометрів, але вже у проекті нова ракета FP-9, яка літатиме на 850 і більше кілометрів,

– наголосив він.

Також він розвіяв побоювання щодо змін у військовій підтримці з боку Вашингтона. Попри перерозподіл окремих незначних фінансових пакетів, ключові рішення Трампа спрямовані на суттєву підтримку України.

"Трамп підписав указ про виділення Україні 2,68 мільярда доларів для продажу зброї. Сюди входить багато видів озброєння, у тому числі ракети ATACMS. А українська балістична ракета за своїми якостями навіть краща за російські "Іскандери" і дуже близька до ATACMS", – підкреслив Пінкус.

Як просувається спільне виробництво зі США?

Він також розповів, що зараз шість українських компаній працюють у США над організацією спільних підприємств. Мовиться про випуск ракет і дронів із реактивними двигунами безпосередньо в Україні.

Українські розробки дронів пройшли тестування в Аризоні на найвищому рівні у присутності главкомів ВПС і Сухопутних військ Америки. Пентагон уже починає працювати над розробкою контрактів між українськими та американськими компаніями,

– зазначив громадський діяч.

На думку республіканця, поєднання потужного вітчизняного виробництва та американських технологій дасть відчутний результат на полі бою вже незабаром.

"Якщо до цього додати українські розробки по балістичних ракетах, то я впевнений, що у найближчі півтора-два місяці ми матимемо дуже хороші новини з фронтів України", – підсумував Борис Пінкус.

Республіканець про співпрацю з США та українську балістику: дивіться відео