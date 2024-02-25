12 секретних баз, які фінансує ЦРУ: як США роками допомагає українській розвідці, – NYT

Понад десять років Україна співпрацює з Центральним розвідувальним управлінням США. Союзники надають дані для ракетних ударів, відстежують пересування російських військ і допомагають підтримувати шпигунські мережі.

За цей час Київ став найважливіших розвідувальних партнерів Вашингтона у боротьбі проти Кремля. Водночас ЦРУ допомагає лише розвідданими, але не бере учать у бойових діях – як намагаються переконати пропагандисти.

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Співпраця ЦРУ та Києва

Як повідомляє The New York Times, в Україні функціонує мережа шпигунських баз, яку підтримує ЦРУ – вона налічує 12 секретних місць, побудованих вздовж російського кордону. Видання розповіло про один з секретних підземних бункерів, побудований замість зруйнованого командного центру через кілька місяців після вторгнення Росії.

Групи українських військових відстежують російські супутники-шпигуни та підслуховують розмови між російськими командирами. На одному з екранів червона лінія вказувала на маршрут вибухонебезпечного безпілотника, який проходив через російську протиповітряну оборону від точки в центральній Україні до цілі в російському місті Ростов,

– пише NYT.

Зазначається, що цей бункер обороняє німецька протиповітряна система, система фільтрації повітря захищає від хімічної зброї, а спеціальна система живлення доступна у випадку вимкнення електроенергії. Цю базу повністю фінансує та частково обладнує саме ЦРУ.

Станом на зараз ця секретна база оточена мінними полями. В цю базу вже потрапляли російські ракети – однак українці за підтримки колег змогли її відновити. Щоб росіяни не виявили це, роботи велися вночі і тоді, коли над головою не було супутників Росії.

Цю базу, зокрема, використовують для злому захищених комунікаційних мереж російської армії. Зазначається, що також з кожної з 12 баз українські офіцери керували мережею шпигунів, що діють в Росії. Видання пише, що окрім цього ЦРУ допомогала готувати й партизанів, які мали "прокинутися" у випадку окупації.

Буданов про співпрацю

Кирило Буданов розповів, що Україна не делегує свої обов'язки у розвідці іншим державам, однак охоче використовує дані партнерів щодо пусків російських ракет. Причина проста – українські засоби радіоелектронної та радіотехнічної боротьби не настільки потужні як західні.

Україна не може охопити дані про пуски ракет з рубежів, тому і цьому їй допомагають союзники. Начальник ГУР разом з тим додає, що лише Україна ухвалює рішення, як використовувати інформацію, надану союзниками. З його слів зрозуміло, що Київ у цьому питанні має повну свободу.