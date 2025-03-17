Чітко визнає Крим українським: співпраця з Туреччиною може бути розширена за кількома напрямами

Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність України, визнаючи Крим частиною нашої держави. Важливо продовжувати зміцнювати двосторонні зв'язки, оскільки Анкара може відігравати ключову роль у розв'язанні низки важливих питань.

Кандидат політичних наук та експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що Туреччина здатна сприяти Україні у виробництві "Байрактарів", відновленні флоту, лобіюванні нашого вступу в НАТО та вирішенні інших стратегічних завдань.

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Про позицію Туреччини щодо Криму

16 березня на офіційному сайті пресслужби МЗС Туреччини була опублікована заява з нагоди 11-ї річниці проведення Росією незаконного референдуму у Криму. У ній Туреччина нагадує, що не визнає тимчасової окупації Кримського півострова Росією та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Експерт-міжнародник вважає, що позиція Реджепа Таїпа Ердогана більше стосується кримських татар. Туреччина, ймовірно, прагне забезпечити їм повні права, чого не відбувається під час окупації півострова Росією. Багато з них зараз перебувають на території Анкари й постійно порушують питання підтримки територіальної цілісності України.

Кримські татари наголошують, що відсутність цього лише заохочуватиме Росію не тільки утримувати Крим під окупацією, а й посилювати утиски прав національних меншин, зокрема їхнього народу, які зазнавали репресій і в часи Російської імперії, і в Радянському Союзі.

Пам'ятаючи про ці історичні утиски, офіційна Анкара виступає за підтримку територіальної цілісності України, щоб не допустити подальшого втручання Росії на півострові,

– зазначив Желіховський.

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Про розширення співпраці з Туреччиною

Україні необхідно продовжувати підтримувати тісні зв'язки з Туреччиною, зокрема в питаннях співпраці. Навіть якщо Україна тимчасово не зможе повернути контроль над усіма своїми територіями, співпраця з Туреччиною, яка визнає нас жертвою війни, є надзвичайно важливою.

Це включає, наприклад, спільне виробництво таких військових технологій, як безпілотники "Байрактар", а також відновлення українського флоту. Туреччина вже побудувала для України військові кораблі, які незабаром можуть вступити у стрій після припинення активних бойових дій.

Крім того, Туреччина може відігравати важливу роль у лобіюванні членства України в НАТО, хоча варто усвідомлювати, що цей процес може бути предметом торгів між Україною та її партнерами з одного боку та Росією – з іншого.

Хоча це і не найоптимістичніший сценарій, співпраця з Туреччиною залишається важливою, оскільки ця країна є сильним регіональним гравцем і частиною західної системи безпеки,

– підкреслив Станіслав Желіховський.

Туреччина може стати однією з країн, що буде виступати посередником у вирішенні російсько-українського конфлікту і зробить свій внесок у завершення війни.