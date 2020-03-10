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      Співпраця України з МВФ: Зеленський та Шмигаль розповіли, що влада робить для цього

      - Читать новость на русском
      Зеленський розповів, що важливість співпраці з МВФ / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський наголосив, що продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом є важливим для України. Він пояснив, що це потрібно не лише з погляду отримання чергового траншу, але й для підтримки довіри міжнародних інвесторів.

      Чинний уряд виконав більше зобов'язань, ніж будь-який попередній, розповів Зеленський журналістам Bloomberg.

      Зверніть увагу Зміна українського уряду відклала новий кредит від МВФ, – Bloomberg

      Він зауважив, що серед вимог МВФ, які має виконати Україна, залишилася земельна реформа і банківський законопроєкт. Зеленській додав, що взяв на себе зобов'язання ухвалити ці закони.

      За словами президента, новий міністр фінансів України Ігор Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ, і вже найближчим часом разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вони планують відбути на зустріч у США.

      Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з командою МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Роном ван Роденом. Вони обговорили подальші кроки двостороннього співробітництва та подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці.

      Ще раз хочу наголосити, що уряд України налаштований на продовження співробітництва із МВФ. І першочерговим пріоритетом є започаткування програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні,
      – сказав Шмигаль.

      Що відомо про банківський законопроєкт

      Президент України пояснив, що наразі триває робота над підготовкою законопроєкту щодо функціонування банківської системи. Він зробить неможливим повернення банків їхнім колишнім власникам. Однак, на думку Зеленського, можливі проблеми з погляду оцінки його конституційності.

      Більше про деталі законопроєкту, який Україна пообіцяла ухвалити МВФ – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що відомо про програму МВФ для України?

      Зауважимо, що МВФ розпочав процес погодження нової програми фінансування України у розмірі 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року, але остаточне погодження за Радою директорів МВФ. Очікували, що це відбудеться вже у лютому, але процес затягнувся.

      МВФ чекає від України:

      • ухвалення закону про неможливість повернення банків ексвласникам;
      • завершення розпочатих реформ;
      • врегулювання тарифів.

      Допоки українська сторона не виконає вимоги, МВФ тимчасово зупинив погодження нової програми.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Ринок землі Законодавство Новини політики Банки Реформи Ігор Уманський Президент України Приватбанк Денис Шмигаль Транш МВФ МВФ
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