Співпрацювати з окупантами не будемо, – міський голова Бердянська

Російські окупанти ввечері 27 лютого зайшли у Бердянськ. Міська влада відмовилася працювати під керівництвом загарбників і покинула адмінбудівлю.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера Олександр Свідло у відеозверненні до жителів свого населеного пункту. Про це поінформувала пресслужба Бердянської міськради.

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Декілька годин тому в місто зайшли озброєні російські солдати та колона військової техніки. Вони зайшли в усі адмінбудівлі й запропонували продовжити роботу під їхнім керівництвом. Вважаю таку пропозицію неприйнятною. Ми покинули адмінбудівлю, але продовжуємо координувати роботу віддалено,

– сказав міський голова.

Він подякував усім, хто відгукнувся та допомагає Бердянську в цей складний момент. Олександр Свідло наголосив, що продовжуватиме роботу доти, доки це буде можливо.

"Ми повинні з вами розуміти, що йде війна, а війна це небезпека для здоров'я і життя кожного із нас. Сьогодні Бердянськ опинився на лінії вогню. Я не знаю, який буде завтрашній день, але відчуваю, що ніч буде важкою", – зазначив політик.

Олександр Свідло закликав усіх жителів міста зберігати спокій, перебувати в укриттях і не покидати їх.