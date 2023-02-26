Співробітник російського консульства в Бразилії напав на дівчину, яка протестувала проти війни

У Ріо-де-Жанейро співробітник російського консульства напав на росіянку. Дівчина прийшла протестувати проти війни.

Дівчина у синьо-жовтому вбранні прийшла протестувати проти дій Росії в Україні під консульством країни-агресорки. Співробітник дипломатичної установи вирішив вийти "привітатися" із землячкою.

Цікаво "Світло переможе темряву": у різних країнах світу пройшли мирні акції до роковин вторгнення

Поліція не затримала чоловіка

Співробітник російського консульства вийшов на вулицю і почав конфліктувати з дівчиною, що прийшла протестувати. Потім він спробував забрати телефон у її подруги, адже та знімала усе на відео. Після цього чоловік кинувся за дівчиною, наздогнав та вдарив її.

Росіянина одразу спинила поліція. Дівчат забрали у відділення поліції, де вони провели кілька годин, даючи свідчення. Потім постраждала вирішила написати на нападника заяву.

Ще не те, що чоловіка не затримали, впливає дипломатична недоторканість.

Однак тепер консульство Росії в Ріо-де-Жанейро погрожує росіянці за написану нею заяву. Дівчині кажуть, що заведуть на неї кримінальну справу. Тільки-от за що – незрозуміло.

Співробітник російського консульства напав на росіянку: дивіться відео

Бразилія виступає за переговори України та Росії

Німеччина звернулася до Бразилії за боєприпасами для зенітних САУ Gepard для України. Проте президент Лула да Сільва відмовив Берліну. Бразильський лідер також ухилився від прямого засудження агресії Росії проти України. Він зазначив лише, що Москва "зробила класичну помилку", напавши на територію іншої країни, тим самим вчинивши "неправильно". За словами бразильського лідера, справжні причини "конфлікту здаються йому не такими очевидними".

Раніше Лула да Сільва відхилив прохання німецького уряду про постачання боєприпасів для танків Leopard 1. Берлін хотів передати їх Україні.

Водночас президент Бразилії запропонував посередництво між Києвом та Москвою із залученням до ініціативи лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За його словами, потрібно створити групу країн, які є достатньо сильними та поважними, щоб сісти за стіл переговорів з обома сторонами війни.