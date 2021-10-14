Співробітник Укрпошти вимагає компенсацію на мільярд євро за "примусову вакцинацію"

Співробітник Укрпошти у листі Ігорю Смілянському вимагав, щоб його не примушували до вакцинації. Якщо ж це таки станеться, і проявляться якісь побічні ефекти, чоловік хоче мільярд євро компенсації.

Адресант також звинуватив Смілянського у тому, що він змушує працівників брати участь у "випробуваннях експериментальної вакцини". У листі мовиться, що заяви керівництва про відсторонення від роботи і позбавлення заробітної плати без щеплення – неприпустимі.

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Окрім того, співробітник вимагає компенсувати йому мільярд євро, якщо упродовж року після вакцинації проявляться певні побічні ефекти. Зокрема, серед них може бути пронизливий крик і висока температура.

Смілянський на інцидент відреагував з іронією. Він наголосив, що тепер розуміє, чому "навіщо топ-менеджерам така висока зарплата".

Для того, щоб якщо що, я міг виплатити мільярд євро відшкодування співробітнику, який тільки на таких умовах згоден вакцинуватися,

– наголосив Смілянський.

Посадовець також наголосив, що тепер знає, чому політики і експерти кричать на різних шоу – це у них побічний ефект від щеплення.

"У вас може виникнути питання – чому лист надруковано на друкарській машинці? Я теж його собі задав. А потім зрозумів. Це щоб Білл Гейтс, випадково через Microsoft Word не чіпував його. Так що нас так просто не візьмеш", – зауважив Смілянський.



Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського



Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського



Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського

Вакцинація в Україні: головне

Станом на 14 жовтня 2021 року в Україні вакцинували приблизно 14 124 223 людей.

Окрім того, упродовж доби 13 жовтня щепили 164 387 українців. З них першу дозу отримали 85 922 людей, другу – 78 465 людей.

Для вакцинації в Україні використовували такі вакцини:

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Coronavac – 2 171 442,

Cominarity – 3 068 883,

AstraZeneca – 924 252,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna.

Допис Смілянського:

Закінчуємо робочий тиждень на позитиві Як Ви думаєте навіщо топ-менеджерам така висока зарплата? Для того, щоб якщо що, я міг виплатити 1 МІЛЬЯРД Євро відшкодування працівнику, який тільки на таких умовах згоден вакцинуватися. А якщо раптом будуть побічні ефекти, такі як: пронизливий крик, висока температура, гранично висока температура, припустимо висока температура без зазначеним величини і т.д. (Закон України +1645-ІІІ "Про Захист Населення від Інфекційніх хвороб"), то я йому повинен компенсувати 1 мільярд євро. А якщо ні, то чекає мене казенний дім і 365 стаття кримінального кодексу за примусову вакцинацію.

Загалом, тепер я знаю чому політики і експерти кричать на різних шоу - це у них побічний ефект від щеплення.

У Вас може виникнути питання – чому лист надруковано на друкарській машинці? Я теж його собі задав. А потім зрозумів. Це щоб Білл Гейтс, випадково через Microsoft Word не чіпував його. Так що нас так просто не візьмеш.

Загалом бажаю всім фізичного, і що головне, ментального здоров'я.