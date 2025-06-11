Буданов розповів, як співпраця Росії й Північної Кореї змінює стратегічний баланс у Східній Азії

Співпраця двох диктатур – Росії та Північної Кореї – вже призводить до зміни стратегічного балансу у Східній Азії.

Про це в інтерв’ю виданню The war zone розповів начальник Головного управління розвідки МОУ генерал Кирило Буданов, пише 24 Канал.

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До чого призведе така співпраця

За словами очільника ГУР, Північна Корея, завдяки отриманим технологіям та унікальному досвіду Росії, значно збільшує свої можливості щодо ведення агресивної війни. Зокрема, в галузі масового виробництва ударних безпілотників.

Також розвиває ядерну компоненту, включно з можливими носіями ядерної зброї – стратегічних ракет та підводних атомних човнів. Натомість надає Росії живу силу для продовження агресії проти України, дещо застарілу, але цілком ефективну військову техніку, а також дешеві виробничі потужності.

Як конкретний приклад такої співпраці Буданов згадав розвиток технології виробництва північнокорейських ракет КН-23, за допомогою яких зараз обстрілюють українські міста.

За його словами перша партія ракет КН-23, яку Північна Корея поставила Росії, була вкрай недосконалою. Згідно зі звітом української прокуратури, близько половини з них не лише відхилялися від траєкторії, а й вибухали в повітрі. Відтоді вони були значно вдосконалені саме завдяки російській допомозі.

Це результат спільної роботи російських та північнокорейських спеціалістів. Також йде модернізація авіаційних засобів ураження – далекобійних ракет класу "повітря-повітря". Специфічні технології на підводних човнах. На жаль, також балістичні ракети, які є носіями ядерного корисного навантаження,

– зазначив голова ГУР.

Головний розвідник пояснив, що Північна Корея надає Росії доволі широкий асортимент озброєння. Зокрема, 122-мм гаубиці Д-74 та кілька варіантів систем РСЗВ калібрів 107 міліметрів та 240 міліметрів РСЗВ. Також 170 міліметрові самохідні артилерійські гармати M1989 (Коксан).

Натомість Північна Корея за допомогою Росії вже започатковує виробництво нових систем озброєнь, які стали переломними в поточній війні.

"Існують домовленості про початок створення потужностей з виробництва безпілотних літальних апаратів типу "Гарпія" та "Герань" на території Північної Кореї. Це, безумовно, призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною та Південною Кореєю", – наголосив Кирило Буданов.