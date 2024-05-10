Співзасновник SET University Сергій Токарєв анонсував нову стипендіальну програму вишу

Український технологічний університет SET University проводить новий набір на гранти на магістерські програми з технічних спеціальностей. Про це написав на своїй фейсбук-сторінці.

Сергій Токарєв – IT-інвестор та бізнесмен, співзасновник вишу. Він наголосив на тому, що мета ініціативи SET Grants – забезпечити рівний доступ до якісної технологічної освіти для всіх.

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Українці та українки зможуть отримати гранти, що покривають до 100% від вартості навчання на магістерських програмах з кіберзахисту, інноваційної інженерії, інженерії даних, машинного навчання та хмарних рішень,

– наголосив Токарєв.

Взяти участь у конкурсі на стипендії зможуть:

талановиті IT-спеціалісти;

абітурієнти з високими вступними балами;

чинні представники ЗСУ та НГУ та ветерани;

діти та дружини і чоловіки учасників бойових дій;

українки, що хочуть розвиватися в IT-галузі.

Як зазначають в SET University, стипендіатів відбиратимуть, спираючись на результати іспитів ЄВІ та ЄФВВ, а також – на попередню діяльність абітурієнта, його мотиваційний лист та результати співбесіди.

За словами Ірини Вольницької, президентки вишу, суть стипендійної програми – відібрати найталановитіших кандидатів, знайти тих, хто активно вкладатиметься у розвиток індустрії.

Це не благодійність в класичному вигляді, це дуже близько за духом IT-стартапам та технологічному середовищу. Фактично це інвестиції, які допоможуть реалізувати себе майбутнім лідерам тех-сектору,

– пояснила Вольницька.

Податися на стипендійну програму можна за посиланням. Дедлайн — 28 червня 2024 року.

Як підкреслює Сергій Токарєв, головними вимогами до вступу в SET University є прагнення розвитку, зацікавленість та бажання розвивати IT-сектор.



SET University – український некомерційний навчальний заклад, співзасновником якого є Сергій Токарєв / Фото надане 24 Каналу

Усі чотири магістерські програми – "Кіберзахист", "Інноваційна інженерія", "Інженерія даних" та "Машинне навчання та хмарні технології" – розроблені з акцентом на поєднанні теорії та практичних навичок. Під час навчання студенти цих спеціальностей досліджуватимуть інноваційні рішення на перетині технологічних доменів, управління інформаційною безпекою, Artificial Intelligence, кіберзахист, розробка комплексних інфраструктурних рішень, хмарні дані, Machine Learning тощо.

Разом з цим, студенти вивчатимуть не лише технологічні дисципліни, а й також менеджмент і різноманітні аспекти розробки tech-продукту. 90% навчання відбуватиметься в онлайн-форматі, тож студенти зможуть поєднувати пари та роботу. А в якості дипломної роботи студенти розроблятимуть власний стартап або ж технологічне рішення для реальних компаній.

Серед запрошених лекторів університету представники топових IT-компаній, а також:

Нік Джисінто – колишній працівник ЦРУ, розробник систем інформаційної безпеки Uber та Tesla;

Ендрю Борен – колишній співробітник ФБР та директор розвідувальної компанії Flashpoint;

Готьє Вассер – викладач бізнес-аналітики та Artificial Intelligence у Каліфорнійському університеті Берклі.

SET University – український некомерційний навчальний заклад, співзасновником якого є Сергій Токарєв, співзасновник та партнер інвестиційної групи Roosh, та Київська школа економіки. Виш надає вищу освіту майбутнім лідерам технологічної індустрії.

SET University поєднує сучасний підхід до освіти з фокусом на технологіях та підприємництві. З початку великої війни команда SET зосередилася на доступності актуальної ІТ-освіти для всіх українців, підтримці стартапів та технологічного сектору.