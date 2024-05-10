Сергей Токарев – IT-инвестор и бизнесмен, соучредитель вуза. Он отметил, что цель инициативы SET Grants — обеспечить равный доступ к качественному технологическому образованию для всех.

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Украинцы и украинки смогут получить гранты, покрывающие до 100% от стоимости обучения на магистерских программах по киберзащите, инновационной инженерии, инженерии данных, машинному обучению и облачным решениям,

– отметил Токарев.

Принять участие в конкурсе на стипендии смогут:

талантливые IT-специалисты;

абитуриенты с высокими вступительными баллами;

действующие представители ВСУ и НГУ и ветераны;

дети и жены/мужья участников боевых действий;

украинки, которые хотят развиваться в IT-отрасли.

Как отмечают в SET University, стипендиатов будут отбирать, опираясь на результаты экзаменов ЕВЭ и ЕСВИ, а также – на предыдущую деятельность абитуриента, его мотивационное письмо и результаты собеседования.

По словам Ирины Вольницкой, президентки вуза, суть стипендиальной программы – отобрать самых талантливых кандидатов, найти тех, кто будет активно вкладываться в развитие индустрии.

Это не благотворительность в классическом виде, это очень близко по духу IT-стартапам и технологической среде. Фактически это инвестиции, которые помогут реализовать себя будущим лидерам тех-сектора,

– объяснила Вольницкая.

Податься на стипендиальную программу можно по ссылке. Дедлайн –28 июня 2024 года.

Как подчеркивает Сергей Токарев, главными требованиями к поступлению в SET University является стремление развития, заинтересованность и желание развивать IT-сектор.



SET University – украинское некоммерческое учебное заведение, соучредителем которого является Сергей Токарев / Фото предоставлено 24 Каналу

Все четыре магистерские программы – "Киберзащита", "Инновационная инженерия", "Инженерия данных" и "Машинное обучение и облачные технологии" – разработаны с акцентом на сочетании теории и практических навыков. Во время обучения студенты этих специальностей будут исследовать инновационные решения на стыке технологических доменов, управления информационной безопасностью, Artificial Intelligence, киберзащиты, разработки комплексных инфраструктурных решений, облачных данных, Machine Learning и тому подобного.

Вместе с этим, студенты будут изучать не только технологические дисциплины, но также менеджмент и различные аспекты разработки tech-продукта. 90% обучения будет происходить в онлайн-формате, поэтому студенты смогут совмещать пары и работу. А в качестве дипломной работы студенты разработают собственный стартап или технологическое решение для реальных компаний.

Среди приглашенных лекторов университета представители топовых IT-компаний, а также:

Ник Джисинто – бывший работник ЦРУ, разработчик систем информационной безопасности Uber и Tesla;

Эндрю Борен – бывший сотрудник ФБР и директор разведывательной компании Flashpoint;

Готье Вассер – преподаватель бизнес-аналитики и Artificial Intelligence в Калифорнийском университете Беркли.

SET University – украинское некоммерческое учебное заведение, соучредителем которого является Сергей Токарев, соучредитель и партнер инвестиционной группы Roosh, и Киевская школа экономики. Вуз предоставляет высшее образование будущим лидерам технологической индустрии.

SET University сочетает современный подход к образованию с фокусом на технологиях и предпринимательстве. С начала большой войны команда SET сосредоточилась на доступности актуального ІТ-образования для всех украинцев, поддержке стартапов и технологического сектора.