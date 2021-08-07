У Києві спіймали ексзалізничника, якого підозрюють у привласненні майже мільйона гривень

СБУ затримала колишнього керівника виробничого підрозділу Укрзалізниці. Його підозрюють у привласненні майже 1 мільйона гривень, виділених на ремонт колійних машин.

Чоловік намагався уникнути кримінальної відповідальності. Упродовж тривалого часу він переховувався від правоохоронних органів.

Раніше Керівника відділу "Львівської залізниці" спіймали на хабарі під час тендеру на понад 1 мільйон

Напередодні колишнього посадовця вдалося затримати на залізничному вокзалі Києва. Ексзалізничнику та його співучаснику вже повідомили про підозри за статтями про:

службове підроблення;

привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

Як фігурант міг привласнити гроші

Обвинувальні матеріали у справі вже скерували до суду. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний організував механізм привласнення грошей, виділених на обслуговування колійної техніки. Водночас до протиправної діяльності він залучив співучасників – представників афілійованої комерційної структури.

Підрядники, згідно з укладеним договором, повинні були обслуговувати машинні комплекси, призначені для реконструкції залізничних колій. Насправді ж ніяких робіт не проводили, а гроші переведені на рахунки вивели у тінь.