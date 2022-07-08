Як повернути оплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику

Від травня українці отримують газ від Нафтогазу. Тож і платити тепер доводиться новому постачальнику.

Нерідко трапляються ситуації, коли люди помилково сплачують попередньому постачальнику. Втім, не слід думати, що кошти вже не повернути, адже це можна зробити. Як саме провести таку операцію, пояснили експерти ГазПравди.

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Як повернути оплату за газ

Якщо постачальник газу змінився, то сплата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить, її не можна переадресувати на сплату за розподіл газу – гроші можна лише повернути. Зробити це слід впродовж 5 робочих днів.

У разі переплати сума зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги,

– йдеться у повідомленні.

Щоб повернути кошти, потрібно звернутися до вашого попереднього постачальника газу та написати заяву. Вона складається у довільній формі, але обов'язково слід вказати номер особового рахунку. В заяві обов'язково потрібно зазначати ПІБ, місце проживання, прохання повернути кошти, дату та підпис.

Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу старого постачальника. Також заяву можна надіслати електронним листом на офіційну електронну адресу, в такому випадку слід надсилати підписану фото копію заяви.

До заяви необхідно додати наступні документи:

копію паспорта власника особового рахунку (перші дві сторінки та реєстрація);

копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписка з Приват24);

копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис "згідно з оригіналом", дату та підпис.

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