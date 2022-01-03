Сплутали з пішоходом: у Польщі поліцію викликали через сніговика на дорозі
Джерело:TVN24
У Польщі просто посеред дороги зліпили двометрового сніговика. Його сплутали з справжнім пішоходом й викликали поліцію.
Інцидент трапився у Великопольському воєводстві. Сніговика встановили просто у центрі міста Лешно серед дороги.
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Сніговика сплутали з пішоходом
Напередодні у місті випав сильний сніг. Вночі невідомі зліпили великого сніговика, якого залишили серед дороги. За словами речниці поліції Лешна Моніки Жимелки, висота фігури з снігу становила 2 метри.
У поліцію повідомили про "пішохода", який начебто вперто застряг посеред дороги. Тож патрульні виїхали на місце події. Однак там виявили лише сніговика.Зверніть увагу! Сніговик виявився настільки великим і важким, що для його усунення з дороги залучили муніципальних працівників, які прибирають сніг з вулиць.
"На перший погляд, ситуація виглядала кумедно, але це дійсно могло призвести до небезпеки на дорозі. Зіткнення з таким об'єктом може призвести, щонайменше, до серйозних пошкоджень транспортного засобу", – підкреслила речниця місцевої поліції.
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