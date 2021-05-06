"Спляча" дитина: археологи відкрили найдавнішу могилу в Африці

Міжнародна група археологів відкрила найдавніше відоме людське захоронення в Африці. Ним виявилася могила в печері Панга-я-Саіді на узбережжі Кенії, рештки належать маленькому хлопчику, якого поховали приблизно 78 тисяч років тому.

Розкопки в Панга-я-Саіді розпочалися ще у 2010 році. У 2014 році археологи виявили дитячі кістки, але тільки за 4 роки знайшли яму із захороненням.

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Рештки були надто крихкими для польового аналізу, тому їх довелося перевезти спершу в Національний музей Найробі, а згодом в Національний центр дослідження еволюції людини (CENIEH).

Що відомо про виявлені в Африці рештки

Вдалося підтвердити, що кістки належать людині, а 2 зуби дозволили визначити її вік – 2,5 – 3 роки.

Також завдяки комп'ютерному моделюванню відтворили форму всього скелета дитини до його часткового руйнування. За словами працівників CENIEH, тіло було укладене так, ніби його загортали, а голова, ймовірно, лежала на "подушці" з листя.

Так дослідники зрозуміли, що це – захоронення: дитину вклали так, наче вона лягла поспати.

Це така делікатність і продуманість, яка справді показує ставлення групи до дитини,

– розповіла співробітниця CENIEH Марія Мартінон-Торрес.



Художня інтерпретація захоронення / Фото CENIEN

Хлопчика назвали Мтото, що у перекладі з суахілі означає "хлопець". Наразі його захоронення вважають найстарішим в Африці, до цього ним вважали захоронення немовляти в Прикордонній печері в Південній Африці віком 74 тисячі років.