Спочатку було слово, або як "Москва" потонула за велінням українського прикордонника

З приводу ліквідації крейсера "Москва": спочатку було слово (спочатку завжди буває слово), і це було слово українського прикордонника.

Чорний"жарт" Путіна наздогнав його

Слово поширилося по всій землі – й через 6 тижнів "рускій воєнний корабль" прибув на місце, по слову черкащанина.

Варте уваги Що спільного між Гітлером та "Москвою"

"Ана утанула" весело сказав Путін у вересні 2000 року на шоу Ларрі Кінґа – про "Курськ". Через 22 роки наші "Нептуни" виправили помилку в роді іменника: отепер усе правильно.



Ракети "Нептун" втілили в життя чорний жарт Путіна / Фото з телеграм-каналу "Україна Новини Війна"

І звідучора невідчепно крутиться мені в голові пісенька групи "Ленинград", під яку так поблажливо-весело реготали московські зали, – і на її тлі раз у раз беззвучно, самим текстом, зринає євангельське: "Ти сказав"…

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