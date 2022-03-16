"Спочатку ми виграємо війну, потім – Євробачення": що пишуть евакуйовані діти з Луганщини

І поки російські діти одягають військову форму та пританцьовують для своїх батьків, наші пишуть зворушливі твори. Просто гляньте, про що зараз мріють евакуйовані діти з Луганщини.

У своєму фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай поділився зворушливим дописом. У ньому він опублікував твір одного з евакуйованих учнів з Сєвєродонецька.

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Виграємо війну, а потім – Євробачення

Це домашня робота учня однієї з сєвєродонецьких шкіл, який виїхав до Львова. У школі йому задали написати твір на тему "Які плани на весну?". І ці плани зворушують до глибини душі.

Спочатку ми виграємо війну, а потім – Євробачення. Пізніше буде тепленько і ми всією країною поїдемо до Криму на море,

– йдеться у творі.



Шкільний твір евакуйованого учня зворушує до сліз / Фото з фейсбука Сергія Гайдая

Так і хочеться, щоб слова цього учня були пророчими. І ми вже дуже скоро святкуватимемо одну перемогу за іншою!

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