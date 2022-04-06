Спочатку все було спокійно, а на третій тиждень почалися розстріли, – свідок звірств у Бучі

Окупанти захопили Бучу на Київщині та знущалися з мирних мешканців. Свідок подій розповів, що спочатку все було спокійно, але з одним днем ставлення окупантів до людей погіршувалося.

Очевидець трагедії в Бучі пан Віктор розповів, що 5 березня ворог зайшов піхотою та окупував місто.

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За його словами, у перший тиждень окупанти поводилися більш-менш спокійно і дозволяли людям виходити на вулицю.

На другий тиждень уже почали стріляти – чути були поодиночні постріли. А на третій тиждень вони озвіріли і почали розстрілювати людей – всіх, хто траплявся їм на очі,

– каже Віктор.

Віктор додав, що лише 27 березня ЗСУ повністю знищили колону ворожої техніки, а окупанти – втекли. Вони навіть забрали частину трупів своїх військових.

Віктор був очевидцем бою та поділився спогадами. "У той день я був удома. Побачив у вікно, що їде колона російської техніки. Вони почали їхати назад і в цей час їх наші Збройні Сили почали "накривати"... Я коли виходив, то техніка горіла, снарядами все було зруйновано", – пояснив він.

Розповідь свідка подій в окупованій Бучі: дивіться відео



До слова, російські окупанти безжально розстріляли щонайменше 320 мешканців Бучі. Мер міста Анатолій Федорук особисто став свідком страти кількох людей.

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