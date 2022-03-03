"Спочивай з миром": у Росії визнають смерть свого фондового ринку
В ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів економіст та експерт з біржових стратегій Олександр Бутманов заявив, що йому доведеться працювати Дідом Морозом.
На запитання пропагандистської журналістки, чи сподівається він залишитись у біржовій стратегії, Бутманов заявив, що в крайньому разі він працюватиме Дідом Морозом, як 25 років тому.
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Експерт з біржових стратегій також дав зрозуміти, що фондовий ринок Росії мертвий.
Дорогий фондовий ринок, ти був нам близький, ти був нам цікавий. Спочивай з миром, любий мій товаришу,
– сказав економіст.
Пропагандистка відповіла, що коментувати цей флешмоб не буде, адже не хоче в це вірити.
Дивіться відео з Олександром Бутмановим:
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