14 лютого, 17:56
Сподіваємося, ми зможемо завершити війну цього року, – Зеленський

Софія Рожик

Зеленський висловився про закінчення війни. Він сподівається закінчити її у 2026 році.

Про це президент заявив під час Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про закінчення війни?

Відповідь про сподівання закінчити війну у 2026 прозвучала після питання журналіста щодо того, що президенту Франції Макрону залишився всього 1 рік на посаді.

Емманюель з нами. 1 рік – це ще тривалий проміжок часу. Сподіваюся, що ми зможемо завершити цю війну протягом року. Звичайно, багато чого залежить від лідера. Але не менш залежить і від суспільної підтримки. Я думаю, що населення Франції підтримує Україну і не підтримує Путіна,
– зазначив Зеленський.

Саме тому Україна сподівається на цю підтримку і вірить, що вона не буде зменшуватися.

Інші заяви Зеленського

  • США запропонували гарантії безпеки для України на 15 років. Але президент Зеленський зазначив, що такі домовленості потрібні щонайменше на 30 років.

  • Зеленський також говорив про переговори з Росією. Він назвав несподіванкою зміну очільника російської делегацій на перемовинах у Женеві. Це може свідчити про її намір відкласти ухвалення рішень.

  • Прозвучали також цифри полонених. За словами Зеленського, у росіян 7 тисяч українців, у нас – понад 4 тисячі окупантів. Україна готова провести новий обмін.

 