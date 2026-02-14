Сподіваємося, ми зможемо завершити війну цього року, – Зеленський

Зеленський висловився про закінчення війни. Він сподівається закінчити її у 2026 році.

Про це президент заявив під час Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про закінчення війни?

Відповідь про сподівання закінчити війну у 2026 прозвучала після питання журналіста щодо того, що президенту Франції Макрону залишився всього 1 рік на посаді.

Емманюель з нами. 1 рік – це ще тривалий проміжок часу. Сподіваюся, що ми зможемо завершити цю війну протягом року. Звичайно, багато чого залежить від лідера. Але не менш залежить і від суспільної підтримки. Я думаю, що населення Франції підтримує Україну і не підтримує Путіна,

– зазначив Зеленський.

Саме тому Україна сподівається на цю підтримку і вірить, що вона не буде зменшуватися.

