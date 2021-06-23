Сподіваємося, що ПАРЄ ухвалить резолюцію на захист прав кримських татар у Криму, – Рудик

Цього тижня Постійна делегація Верховної Ради розпочала свою роботу на червневій сесії ПАРЄ. До неї входить народний депутат "Голосу" Рустем Умєров.

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик закликала Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) ухвалити резолюцію на захист прав кримських татар в тимчасово окупованому Криму – "The situation of Crimean Tatars". Вона (резолюція), зокрема, закликає Росію звільнити окупований Крим.

"Сьогодні у ПАРЄ важливий день. Дебати та розгляд резолюції, яку неодноразово намагалися відтермінувати. Цей документ – результат кількарічної роботи щодо систематичних порушень прав людини в Криму, зокрема, порушення прав кримських татар.

Резолюція закликає Росію звільнити окупований Крим, провести прозоре розслідування смертей і зникнень політичних активістів, а також припинити тиск та переслідування проти кримських татар. Ми сподіваємося, що ПАРЄ підтримає цей надзвичайно важливий для територіальної цілісності України документ", – заявила Кіра Рудик.

Вона нагадала, що порушення прав кримських татар з боку окупаційної "влади" у Криму тривають вже восьмий рік.

Рудик зазначила, що Росія нелегально утримує ув’язненими більше ста українських громадян. Більшість з них – це кримські татари. Вони потрапили під репресії за свою активну українську позицію та небажання миритись зі злочинними діями окупаційної "влади".

Люди потребують захисту і відновлення справедливості. "Голос" вимагає звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу,

– додала лідерка "Голосу".