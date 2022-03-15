Сподіваюсь, тепер ніхто не сумніватиметься, що Росія прагне знищити все, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 15 березня виступив перед парламентом Канади. Він розповів, що відчували українці вранці 24 лютого, коли Росія напала на Україну, та що вони відчувають протягом усіх 20 днів війни.

Зеленський також наголосив, що Україна потребує більшої допомоги, аніж санкції. Він закликав канадський уряд допомогти із закриттям неба.

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Зеленський розповів про свій виступ перед парламентом Канади

За словами президента, він не знає, чи зміг знайти правильні слова під час звернення до канадського парламенту.

Але я сподіваюся, що після мого виступу перед урядом і парламентом Канади, в цій братній країні ніхто не сумніватиметься, що Росія прагне знищити все, що робить українців українцями – наше майбутнє, наш характер, нашу волю,

– зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що окупантам не вдасться цього зробити.

Дивіться виступ Зеленського перед парламентом Канади: