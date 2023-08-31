Спокійні ночі можуть лише снитися: у Пскові та Брянську знову лунають вибухи

Російські загарбники продовжують відчувати на собі наслідки війни проти України. У Пскові та Брянську знову лунають вибухи. На це вже активно бідкаються самі росіяни.

Про початок неспокійної для росіян ночі почали звітувати місцеві ЗМІ. Вони пишуть, що Псков і Брянськ атакують так звані безпілотники.

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Росіяни хизуються роботою ППО

Як кажуть журналісти, у Пскові лунають звуки автоматних черг. За попередньою версією, причина цього – атака безпілотників. Також місцеві мешканці розповідають про те, що буцімто працює ППО.

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Зауважимо, що росіяни продовжують вигадувати байки про те, що їх атакують. Правда, цього разу не з України, а з країн Балтії. От журналісти пишуть, що у небі над Псковом фіксували невідомий об'єкт, який летів з території країн Балтії.

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Мовляв, він летів на висоті 1 кілометр зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Після цього військові оголосили сигнал "Режим", а також підняли у небо винищувачі. Правда, цей об'єкт зник так само швидко, як і з'явився, бідкаються вони.

Прокинувся нарешті губернатор Псковської області Міхаїл Ведерніков. Близько півночі він заявив, що у небі над Псковом зафіксували невідомий об'єкт. І що вже вжили заходів з його нейтралізації.

Тим часом губернатор Брянської області Богомаз похизувався, що сили ППО міністерства убивств Росії запобігли "атаці ЗСУ безпілотником". Мовляв, його вдалося збити.

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