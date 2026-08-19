"Спокійно готуюся до судового засідання": Ірина Мудра заявила, що її не затримували

Надвечір 19 серпня з'явилася інформація про нібито затримання екзаступниці голови ОП Ірини Мудрої детективами НАБУ. Втім, сама Мудра цю інформацію спростувала. За її словами, вона готова співпрацювати зі слідством і готується до суду.

Її слова опублікувала юридична компанія "Міллер", яка захищатиме Мудру на суді.

Як Мудра коментує розслідування?

Колишня заступниця голови ОП підтвердила, що зранку 19 серпня в неї пройшли обшуки, після чого їй вручили підозру й клопотання про запобіжний захід.

Одразу спростую неправду, яка вже шириться мережею: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання,

– підкреслила Мудра.

Вона додала, що повністю сприяє слідству та готова надати юридично обґрунтовані відповіді на всі запитання.

Ірина Мудра також не ставить під сумнів право правоохоронців проводити необхідні слідчі дії, адже, як підкреслила підозрювана, "підзвітність стосується всіх, включно зі мною".

"Фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом, коментуватиму після ознайомлення з матеріалами справи", – пояснила ексзаступниця очільника ОП.

Вона пообіцяла разом із адвокатами надати розгорнуту позицію щодо кожного з епізодів. Нагадаємо, що після поширення подробиць розслідування НАБУ, фігуранткою якого, імовірно, є саме Мудра, Володимир Зеленський звільнив її з посади.

На оприлюднених 19 серпня аудіозаписах, які НАБУ представило як докази незаконної діяльності фігурантів операції "Форест Гамп", чути голос жінки, позначеної в субтитрах як "заступниця керівника ОПУ". Із записів випливає, що вона добре обізнана з діяльністю Тимура Міндіча – фігуранта розслідування "Мідас". Крім того, судячи з оприлюднених матеріалів, вона продовжує підтримувати з ним контакт і вести пов'язані з ним справи.