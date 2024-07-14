Деякі донори відмовляються фінансувати демократів: що чекає на Байдена

Кілька великих спонсорів Демократичної партії США заморозили пожертвування на суму 90 мільйонів доларів. Принаймні доти чинний президент Джо Байден не зніметься з президентських переговорів.

Самовпевненість Байдена створює колізію для демократів. В етері 24 Каналу політолог Тарас Загородній пояснив, чому Демократична партія не може замінити кандидата.

До теми Байдена можуть замінити в президентських перегонах: які шанси в інших кандидатів

На що сподіваються демократи

Проблема Байдена почалася ще на початку року, коли в соціальних опитуваннях почали з'являтися побоювання американців, що глава Білого дому просто не потягне другий термін президентства за станом здоров'я.

Якби можна було легко поміняти Байдена, то демократи це давно б зробили. Проте чинний президент США – фігура, яка всіх консолідує та влаштовує, й немає інших кандидатів, які б об'єднали навколо себе партію,

– мовив Загородній.

Ще одна проблема – брак часу. Зараз вже липень й не залишається часу до президентських виборів, які відбудуться у листопаді, щоб розкрутити іншого кандидата.

До того ж Байден достатньо вперта людина. Він не хоче йти,

– зауважив політолог.

Зараз демократи сподіваються на специфіку виборчої системи Сполучених Штатів Америки. У США непрямі президентські вибори. Фактично американці напряму не обирають, наприклад, як в Україні, там обирають штати.

Кандидат може набрати меншу кількість голосів, але цей же кандидат може виграти вибори через те, що він виграє у більшості штатів. До речі, так було у 2016 році, коли Гілларі Клінтон набрала на 2 мільйони більше голосів, але Дональд Трамп все одно виграв вибори,

– додав Загородній.

Зазначимо, аналітики припускають, що новина про замороження пожертвувань є одним з прикладів наслідків поганого виступу Байдена на дебатах з Дональдом Трампом.