10 гравців основи МЮ пропустять матч проти ПСЖ у Лізі чемпіонів

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ПСЖ – Манчестер Юнайтед
ПСЖ – Манчестер Юнайтед / Фото з відкритих джерел

Одразу 10 гравців не допоможуть "Манчестер Юнайтед" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

За інформацією Goal.com, Хуан Мата, Антоні Марсьяль, Антоніо Валенсія, Неманья Матич, Андер Еррера, Алексіс Санчес, Джессі Лінгард і Маттео Дарміан травмовані, Філ Джонс відновлюється після хвороби. А лідер манкуніанців Поль Погба – дискваліфікований. Участь у матчі Маркуса Рашфорда – під питанням. 

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Відтак у складі МЮ варто очікувати дебютантів.

"Кожен молодий гравець нашого клубу мріє зробити те, що вийшло у Рашфорда. Завтра у когось з них буде відмінний шанс. Нам треба забити перший гол і оживити інтригу. Коли в тебе ніхто не вірить, треба показувати, що у тебе є характер. Всі знають, що ми на це здатні, ми вже робили подібне", – сказав головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер.

До слова, на "Олд Траффорд" МЮ програв ПСЖ з рахунком 0:2.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 Канал
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