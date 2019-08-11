13-літній українець Олексій Середа став наймолодшим чемпіоном Європи в історії

Українець Олексій Середа став чемпіоном Європи у стрибках з 10-метрової вишки. 13-річному спортсменові вдалося стати наймолодшим чемпіоном Європи в історії.

При цьому Олексій Середа зробив це на очах в українських уболівальників — на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що тривав з 5 по 11 серпня у Києві.

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Олексій Середа з результатом 488,85 бала зайняв перше місце в стрибках з 10-метрової вишки, випередивши француза Бенджаміна Оффре і росіянина Руслана Тернового.

Олексію Середі на цей момент виповнилося 13 років та сім місяців. Відтак українець побив рекорд британця Томаса Дейлі. Той став чемпіоном Європи у 2008 році, коли йому було 13 років та 10 місяців.

Варто додати, що медаль Олексія Середи стала сьомою для збірної України на турнірі.

До слова, Олексій Середа виступить на Олімпійських іграх 2020 у Токіо.