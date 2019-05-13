Американський легкоатлет у стилі супермена "залетів" на фініш заради перемоги: відео

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Стрибок супермена Інфініта Такера
Стрибок супермена Інфініта Такера / Кадр з відео

Американець Інфініт Такер виграв перемогу у забігу на 400 метрів, фінішувавши у стрибку у стилі супермена.

На турнірі EC Outdoor Track & Field Championships у місті Фейєтвілль Інфініт Такер лідирував майже весь забіг. Але після останньої перепони його наздогнав ще один американець Роберт Грант. Відтак, щоб не втратити перемогу, Такер вдався до дещо неочікувано рішення – застрибнути за фінішну пряму.

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Зважаючи, що фініш у бігу фіксується по плечах або грудях (торсу), Такер, фактично, не порушив жодних правил. Тож його перемога є чистою.

У соцмережах цей фініш вже назвали "стрибком супермена".

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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