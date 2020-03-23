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Андрій Шевченко потрапив у збірну найдорожчих футболістів світу в 2007 році: фото

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Андрій Шевченко / chelseablues

Колишній форвард "Челсі" Андрій Шевченко включений до збірної найдорожчих футболістів світу в 2007 році.

За даними Transfermarkt, вартість Шевченка тоді становила 46 мільйонів євро.

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Вище, ніж нинішній головний тренер збірної України, тоді оцінювалися тільки Роналдіньо (80), Кака (70), Ліонель Мессі (60) і Тьєррі Анрі (50).

  • Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок. Чинна угода тренера з УАФ закінчується влітку нинішнього року.
  • Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Національна команда зіграє в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.
  • 7 березня УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі континентальної першості пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Челсі Андрій Шевченко Спорт Футбол
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