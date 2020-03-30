Англійську Прем'єр-лігу хочуть дограти в ізольованих таборах

Сезон англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) може бути дограний в умовах пандемії коронавірусу. Прем'єр-ліга розробила план, згідно з яким матчі можуть пройти в ізольованих таборах.

Футбол в умовах пандемії

Про це повідомляє The Independent. За інформацією джерела, табори будуть у Лондоні і центральних частинах країни.

Матчі відбуватимуться у червні-липні і транслюватимуться по телебаченню.

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Швидше за все, для поєдинків замість стадіонів будуть використані тренувальні бази клубів.

Клуби вимушені дограти сезон, адже на них тиснуть великі телевізійні контракти і фінансові складності.

За інформацією The Independent, планується показати всі 92 матчі, що залишилися і трансляції будуть проходити кожен день.

Окрім того, команди будуть жити в умовах жорсткого карантину. Гравцям і співробітникам клубів доведеться жити в ізоляції від своїх сімей.

Їм проводитимуть повне тестування. Мета полягає в тому, щоб звести ризик зараження до нуля, оскільки один випадок зірве проведення матчів.

При чому жити в ізоляції повинні будуть не тільки команди, а й офіційні особи, представники телебачення і оператори.

Наразі в Англії розмірковують щодо моральної сторони питання. В АПЛ не всі впевнені, що в період пандемії потрібно витрачати ресурси на необов'язкові заходи.

Окрім того, відкрите питання, де лікуватимуться травмовані футболісти.

Куди поїде гравець, який порвав хрести або зламав ногу? У лікарень є багато важливіших справ. У такому випадку Прем'єр-ліга фактично забронює приватну клініку,

– заявило анонімне джерело.

В АПЛ вважають, що відновлення турніру влітку більш ймовірне, ніж у травні. Наразі відновлення чемпіонату відкладене до 30 квітня.

У Британії вже понад 20 тисяч випадків інфікування COVID-19.

Противники відновлення сезону

В Англії активно обговорюється думка, що чемпіонат не варто й неможливо відновлювати в умовах пандемії.

Зокрема, велике значення відіграє моральна сторона питання. Ексзахисник "Манчестер Юнайтед" Ріо Фердінанд заявив, що результати сезону в АПЛ повинні бути анульовані.

"Часи, подібні до нинішніх, змушують подумати про те, як важливий спорт, контакти і спілкування, коли ти ізольований і перебуваєш разом зі своєю сім'єю.

Але ми повинні взяти до уваги, що футбол – це лише гра. Як би серйозно ми б до неї не ставилися, важливіше те, що відбувається у суспільстві.

Я впевнений, що, якщо в найближчі декілька тижнів не буде негайного вирішення, сезон повинен бути скасований і переграний", – сказав ексфутболіст.

Хто зацікавлений у відновленні сезону

Найбільш зацікавлений у дограванні сезону "Ліверпуль", який вперше за 30 років може стати чемпіоном Англії.

"Мерсисайдцям" залишилося виграти 2-3 матчі або ж дочекатися осічки "Манчестер Сіті".

Дехто в Англії вважає, що "Ліверпуль" має право достроково стати чемпіоном. Зокрема, таку думку висловив футболіст "Манчестер Сіті" Ілкай Гюндоган.

Чи реальне скасування результатів?

Футбольна асоціація Англії створила прецедент 26 березня, коли оголосила про завершення сезону в ряді нижчих чоловічих і жіночих ліг зі скасуванням результатів.

Вирішено закінчити сезон в дивізіонах з третього по шостий в ієрархії Національної системи ліг.

У цих лігах сезон завершений зі скасуванням результатів: ніхто не вилетить і не вийде в чемпіонат класом вище.

У жіночому футболі зі скасуванням результату завершено сезон в дивізіонах з третього по сьомий. Жодна команда не підвищиться в класі і не вилетить.

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