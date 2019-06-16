Аргентина неочікувано поступилася Колумбії на Копа Амеріка: відео

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Аргентина неочікувано поступилася Колумбії на Копа Амеріка: відео

Збірна Аргентини не надто вдало розпочала виступ на Кубку Америки. У першому турі групового етапу Мессі та компанія поступилася збірній Колумбії.

Аргентина – Колумбія 0:2
Голи: Мартінес, 71, Сапата, 86

Сам матч виявився багатиим на моменти. Хоча голів у першому таймі не було. Надійно грали як захисники, як і воротарі. В одному з епізодів голкіпер колумбійців Оспіна навіть доволі ефектно зіграв на виході ногами (це було за межами штрафного майданчика). Хоча після цього Агуеро міг і забивати, але м'яч вибили йому з під ніг.

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Загалом за весь матчі аргентинці 13 разів пробивали по воротах (6 – у площину воріт). На це колумбійці відповіли 8 ударами. З яких лише два летіло у ворота. І саме вони принесли результат.

Перший гол колумбійців забили на 71-й хвилині. Рохер Мартінес з кута штрафного майданчика завдав потужного удару в дальній кут. Армані з цим ударом не справився. Як не справився і з ударом в дотик від Сапати згодом, коли колумбійці забивали другий гол.

Відеоогляд матчу Аргентина – Колумбія

 

Колумбія перемагає у першому матчі та очолює групу B. Аргентина ж тепер на останньому місці у квартеті. Також у цій групі Парагвай та Катар.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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