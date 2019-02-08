"Атланта" українця Леня розгромно програла у матчі НБА: відео
Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Торонто" (101:119).
"Атланта" – "Торонто" 101:119 (33:22, 35:38, 17:28, 16:31)
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Олексій Лень отримав всього 6 хвилин ігрового часу. За цей час центровий набрав 4 очки і зробив 4 підбирання.
Українець реалізував 1 з 1 триочкових і 1 з 2 штрафних кидків. Показник +/- склав "+1".
Спорт 24 повідомляв, що українець Святослав Михайлюк офіційно перейшов з "Лейкерс" у інший клуб НБА "Детройт". Клуб з Мічигану обміняв Михайлюка з "Лос-Анджелес Лейкерс", натомість віддавши Реджі Буллока.
Відеоогляд матчу Атланта – Торонто
Джерело: 24 Канал
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