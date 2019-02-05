"Барселона" хоче придбати ще одного зіркового гравця "Аякса"

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Матейс де Лігт
Матейс де Лігт / Sporting News

Іспанська «Барселона» зацікавлена у придбанні молодого захисника голландського "Аякса" Матейса де Лігта. Футболіст стане другим гравцем, якого "синьо-гранатові" куплять в амстердамського клубу у 2019 році.

Про зацікавленість у купівлі гравця в інтерв’ю De Telegraaf розповів виконавчий директор "Аякса" Едвін ван дер Сар. За його словами, керівництво "Барселони" зараз роздумує над тим, як придбати гравця в кінці сезону. На руку їм грає той факт, що 19-літній захисник теж хоче перебратися саме до них, і готовий відмовити "Ювентусу", "Манчестер Сіті", "Баварії" та ПСЖ, якщо в них будуть рівні умови.

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Ще одним фактом на користь переходу де Лігта до "Барселони" є те, що влітку на "Камп Ноу" перебереться інший гравець "Аякса" – Френкі де Йонг. Іспанський клуб викупив його контракт ще взимку за 75 мільйонів євро, однак залишив гравця в оренді у Амстердамі до кінця сезону.

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Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Трансфери
Джерело: 24 Канал
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