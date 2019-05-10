Баскетболісти влаштували масову бійку під час матчу плей-офф НБА: відео

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Баскетболісти влаштували масову бійку під час матчу плей-офф НБА: відео

Під час матчу між "Портлендом" та "Денвером" у плей-офф НБА виникла сутичка між гравцями обох команд.

У четвертій чверті за 6:16 хвилин до закінчення гри центровий "Денвера" Нікола Йокіч отримав фол в атаці. Після зіткнення з ним на паркет впав Зак Коллінз. Це не надто сподобалося гравцям "Портленда", які й розпочали штовханину.

До слова: "Мілуокі" розгромили "Бостон" та вийшли у півфінал плей-офф НБА

У підсумку технічні фоли за сутичку отримали гравці "Портленда" Зак Коллінз та Сет Каррі. У "Денвері" покарали Торрі Крейга та Вілла Бартона.

Сам матч закінчився перемогою"Портленда" 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28). Рахунок у серії між командами став рівним 3:3. Тож переможець наступного матчу вийде у півфінал плей-офф.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
Джерело: 24 канал
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