Баскетболісти влаштували масову сутичку після матчу в Києві: відео
-
Матч між "Київ-Баскет" та "Запоріжжям" закінчився сутичкою між баскетболістами обох команд.
Сам матч закінчився перемогою "Київ-Баскет" 95:85 (21:30, 27:15, 26:22, 21:18). Це втретє в сезоні київський клуб виявився сильніший за "Запоріжжя".
Оце так: Українець потрапив до легендарної баскетбольної команди: захоплива історія
Вже після фінальної сирени форвард "Київ-Баскет" Сергій Павлов та захисник "Запоріжжя" Лью Столлворт влаштували сутичку. Перерости словесному протистоянню в масову бійку завадили охоронці, які стримали двох баскетболістів.
Дивіться відео сутички між баскетболістами
Вже в середу, 4 березня, "Київ-Баскет" проведе перший матч 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА. Суперником київського клубу буде "Каршияка" з "Туреччини".
- Український хокеїст Мережко до крові відлупцював росіянина під час матчу – відео
- У боксера прямо під час бою з трусів випав мобільний телефон – кумедне відео
- Фанати "Баварії" зірвали матч образливими банерами, мюнхенці ледь не втратили перемогу 6:0
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі