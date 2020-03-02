Баскетболісти влаштували масову сутичку після матчу в Києві: відео

Матч між "Київ-Баскет" та "Запоріжжям" закінчився сутичкою між баскетболістами обох команд.

Сам матч закінчився перемогою "Київ-Баскет" 95:85 (21:30, 27:15, 26:22, 21:18). Це втретє в сезоні київський клуб виявився сильніший за "Запоріжжя".

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Вже після фінальної сирени форвард "Київ-Баскет" Сергій Павлов та захисник "Запоріжжя" Лью Столлворт влаштували сутичку. Перерости словесному протистоянню в масову бійку завадили охоронці, які стримали двох баскетболістів.

Дивіться відео сутички між баскетболістами

Вже в середу, 4 березня, "Київ-Баскет" проведе перший матч 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА. Суперником київського клубу буде "Каршияка" з "Туреччини".