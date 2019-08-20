"Бешикташ" і "Шальке" домовилися про трансфер Коноплянки за 3 млн євро: деталі угоди

Перехід півзахисника "Шальке" Євгена Коноплянки в "Бешикташ" наближається до завершення.

Керівництво турецького клубу погодило з німецьким суму трансферу – близько 3 мільйонів євро. Про це повідомляє NTV Spor.

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З 29-річним українцем підпишуть 4-річний контракт із зарплатою 2,5 мільйона євро в рік. Офіційне оголошення очікується після заключної зустрічі сторін.

У "Шальке" Євген перейшов майже за 13 мільйонів євро, відтак на Євгені німці втрачають близько 10 мільйонів євро. Контракт українця з "Шальке" чинний до кінця сезону 2019/20.

Transfermarkt оцінює його в 6,5 мільйона євро. За час, який Коноплянка провів у "Шальке", він зіграв 78 матчів, забив 13 голів та віддав 9 результативних передач. Євгену не вдалося стати основним гравцем "Шальке".

"Бешикташ", який може стати новим клубом Коноплянки, в сезоні, що стартує зіграє тільки на груповому етапі Ліги Європи.

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