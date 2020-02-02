Безуз забив божевільний гол у чемпіонаті Бельгії – відео

Футболіст збірної України Роман Безус відзначився черговим голом за бельгійський "Гент". Роман провів гол у 24 турі чемпіонату Бельгії.

"Гент", за який виступають футболісти збірної України Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, на виїзді зустрічався з "Мехеленом".

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Безус та Пластун вийшли у стартовому складі, і Роман уже на 1-й хвилині результативно виконав штрафний удар. Безус забив красивим ударом з дальньої дистанції.

Відео голу Безуса

Після удару Безуса воротар "Мехелена" Тулен зазнав прикрої травми і не зміг продовжити гру.

Матч у підсумку закінчився перемогою команди українців з рахунком 3:0.

Наразі, набравши 48 очок, "Гент" посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

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У цьому сезоні Ігор Пластун провів у складі бельгійського клубу 36 матчів, забив два м’ячі й віддав одну результативну передачу.

На рахунку Романа Безуса – 23 поєдинки, сім забитих м’ячів і три результативні передачі.