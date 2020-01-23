24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Біатлон: Бьо перервав серію перемог Фуркада, Прима – 18-й

97 Читать новость на русском
Йоганнес Тінгнес Бьо / GETTY IMAGES

У словенській Поклюці стартував 6-й етап Кубка світу з біатлону. Першими на старт 20-кілометрової індивідуальної гонки вийшли чоловіки.

Перемогу в гонці здобув Йоганнес Бьо, який повернувся на Кубок світу після народження сина. Другим став француз Мартен Фуркад, а третім його земляк – Фаб'єн Клод.

До теми: Кубок світу з біатлону: Фуркад зберіг перше місце, Екхофф випередила Вірер

Хід боротьби

За відсутності Йоганнеса Бьо француз Мартен Фуркад виграв усі чотири гонки у новому році та захопив лідерство у загальному заліку.

Повернення на вершину Бьо розпочав у Поклюці з індивідуальної гонки. Норвежець закрив усі 20 мішеней і традиційно продемонстрував хорошу швидкість – заслужена перша сходинка.

Друге місце посів Фуркад. Француз, як і Бьо чисто відпрацював на 4 вогневих рубежах, але програв норвежцю 11 секунд.

Третім в індивідуальній гонці став ще один француз – Фаб'єн Клод. Він з чистою стрільбою програв Бьо 25 секунд.

Дивіться також: Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція

Як виступили українці

Українські біатлоністи не змогли поборотися за високі місця й тільки троє потрапили у залікову зону (топ-40).

Найкраще в індивідуальній гонці виступив Артем Прима. З двома хвилинами штрафу Артем посів 18-у сходинку.

Дмитро Підручний теж не закрив дві мішені й посів 30-е місце. Сергій Семенов "підтримав" почин партнерів і не закрив 2 мішені – 40-а сходинка.

Антон Дудченко на стрільбі допустив найбільше промахів серед українців – 3. Це відкинуло Антона на 64-е місце. Богдан Цимбал з двома хвилинами штрафу став 65-м.

В Україні закінчується реєстрація на пробне ЗНО-2020: ціна та дати іспитів
сьогодні
44286
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:00 Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 5155
сьогодні 14:27 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 3854
сьогодні 10:58 "МанЮнайтед" зазнав принизливої поразки від "Бернлі", другий гол став окрасою матчу – відео
Ігор Саджениця 1045
22 січня 17:35 Додаткова можливість придбати квитки на Євро-2020: ціна та де купити
Михайло Гема 7589
22 січня 16:34 Джозеф Паркер – боксер, який боїться Усика та ставить гроші понад усе
Андрій Тудовші 779
Новини
Більше новин
Залиште відгук