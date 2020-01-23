Біатлон: Бьо перервав серію перемог Фуркада, Прима – 18-й

У словенській Поклюці стартував 6-й етап Кубка світу з біатлону. Першими на старт 20-кілометрової індивідуальної гонки вийшли чоловіки.

Перемогу в гонці здобув Йоганнес Бьо, який повернувся на Кубок світу після народження сина. Другим став француз Мартен Фуркад, а третім його земляк – Фаб'єн Клод.

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Хід боротьби

За відсутності Йоганнеса Бьо француз Мартен Фуркад виграв усі чотири гонки у новому році та захопив лідерство у загальному заліку.

Повернення на вершину Бьо розпочав у Поклюці з індивідуальної гонки. Норвежець закрив усі 20 мішеней і традиційно продемонстрував хорошу швидкість – заслужена перша сходинка.

Друге місце посів Фуркад. Француз, як і Бьо чисто відпрацював на 4 вогневих рубежах, але програв норвежцю 11 секунд.

Третім в індивідуальній гонці став ще один француз – Фаб'єн Клод. Він з чистою стрільбою програв Бьо 25 секунд.

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Як виступили українці

Українські біатлоністи не змогли поборотися за високі місця й тільки троє потрапили у залікову зону (топ-40).

Найкраще в індивідуальній гонці виступив Артем Прима. З двома хвилинами штрафу Артем посів 18-у сходинку.

Дмитро Підручний теж не закрив дві мішені й посів 30-е місце. Сергій Семенов "підтримав" почин партнерів і не закрив 2 мішені – 40-а сходинка.

Антон Дудченко на стрільбі допустив найбільше промахів серед українців – 3. Це відкинуло Антона на 64-е місце. Богдан Цимбал з двома хвилинами штрафу став 65-м.