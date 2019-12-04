Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція

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Дмитро Підручний / biathlon.com.ua

У четвер, 4-го грудня, у шведському Естерсунді продовжить перший етап Кубка світу з біатлону. На чоловіків чекає індивідуальна гонка (20 кілометрів).

Чоловіча індивідуальна гонка розпочнеться о 17:15. Першим з українців на старт вийде Дмитро Підручний, який стартує восьмим. Артем Прима (42), Артем Тищенко, (72), Руслан Ткаленко (78), Антон Дудченко (91).

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Онлайн-трансляція:

Трансляція з офіційного сайту IBU

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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