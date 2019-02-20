Українка Журавок здобула срібло чемпіонату Європи з біатлону

На чемпіонаті Європи в Раубічах (Білорусь) завершилася жіноча індивідуальна гонка. Українська біатлоністка Юлія Журавок змогла здобути срібну нагороду.

24-річна українська біатлоністка допустила тільки один промах на чотирьох вогневих рубежах і подолала гонку за 48 хвилин 45 секунд – 2 місце.

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Впевнену ж перемогу здобула представниця Швеції Ханна Еберг. Вона тричі промахнулася під час стрільби, але компенсувала це відмінною швидкістю. Еберг виграла у Журавок понад 30 секунд. Третє місце посіла господарка змагань білоруска Ірина Круйко.

Українська біатлоністка Валентина Семеренко з чотирма промахами зуміла фінішувати на 11 позиції. Анастасія Меркушина з 5 промахами завершила індивідуальну гонку 18-ю. Ольга Абрамова з 5 помилками на вогневих рубежах – 47-а. Аж 7 промахів допустила Віта Семеренко. Через це Віта тільки 51-а. Надія Бєлкіна не стартувала.

Раніше також відбувалася чоловіча індивідуальна гонка в рамках чемпіонату Європи. Перемогу несподівано здобув – болгарин Красімір Анев. Найкращим у гонці з українців виявився Сергій Семенов – 9-й результат.

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