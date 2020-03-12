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"Білий Барс" обіграв "Крижаних Вовків" і здобув першу перемогу в плей-офф УХЛ – відео

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Крижані Вовки – Білий Барс результат та відео / УХЛ

Розіграш плей-офф УХЛ в нинішньому сезоні стартував з матчу між "Крижаними Вовками" і "Білим Барсом", в якому господарі зазнали розгромної поразки.

Крижані Вовки – Білий Барс 1:5 (0:1, 0:2, 2:1)

Рахунок в серії: 0:1

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Першу шайбу в плей-офф Української хокейної ліги закинув Сергій Бабинець, який точним кидком прошив Микиту Петленка, подарувавши своїй команді мінімальну перевагу.

У другій двадцятихвилинці кияни всі сили кинули в атаку, проте знову пропустили. На екваторі поєдинку перевагу "барсів" до двох шайб довели Юрій Качан і Фелікс Морозов. А

вже в заключному відрізку гри "Вовки" взяли ініціативу в свої руки і відіграли одну шайбу – в складі "Волков" відзначився Денис Мостовий. На цей гол "Білий Барс" відповів шайбою від Романа Благого, а крапку в матчі поставив Микита Жигалов, встановивши остаточний рахунок 1:5 на табло.

Крижані Вовки – Білий Барс відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт ХК Крижані Вовки ХК Білий Барс Хокей
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