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Білодід показала стрункі ноги у вишуканій білій сукні: яскраве фото

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Дарія Білодід / Федерація дзюдо України

Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала вишуканий образ, який підкреслюю її спортивну фігуру.

Фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. 

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На світлині Дарія позує у витонченій білій сукні на даху будинку. Бордові туфлі з ремінцем на кісточці вдало підкреслюють стрункі та підкачані ноги спортсменки.

Всім сонячного настрою,
– підписала фото Білодід.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем солнечного настроения️?️

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Автор: Северин Трач
Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Дарія Білодід Дзюдо
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