Білодід показала стрункі ноги у вишуканій білій сукні: яскраве фото
Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала вишуканий образ, який підкреслюю її спортивну фігуру.
Фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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На світлині Дарія позує у витонченій білій сукні на даху будинку. Бордові туфлі з ремінцем на кісточці вдало підкреслюють стрункі та підкачані ноги спортсменки.
Всім сонячного настрою,
– підписала фото Білодід.
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