Бій Джошуа – Руїс пройде без ринг-гьорлз через відвертий одяг дівчат

Під час реваншу чемпіона світу за версіями WBA, WBO й IBF Енді Руїса й Ентоні Джошуа не буде ринг-гьорлз. Бій боксерів відбудеться 7 грудня у Саудівській Аравії.

Ринг-гьорлз зазвичай виносять таблички з номером наступного раунду. Причина їх відсутності на реванші боксерів – занадто відверті наряди дівчат, що заборонено в Саудівській Аравії, повідомляє The Sun.

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Що можна носити саудівським жінкам? Саудівська влада десятиліттями впроваджували строгий дрес-код для жінок, згідно з яким вони повинні були носити абаю у публічних місцях, а також хустку на голові, якщо вони були мусульманками.



Є багато речей, які саудівські жінки не можуть робити без дозволу опікуна чоловічої статі. Наприклад, подача заявки на отримання паспорта, виїзд за кордон, заміжжя тощо.

Що відомо про реванш Джошуа – Руїс?

У червні 2019 року Руїс несподівано переміг Джошуа в поєдинку, який відбувся на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку, і став чемпіоном світу у важкій ваговій категорії за версіями WBA (Super), WBO, IBF і IBO.

Реванш відбудеться 7 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Вже відомі гонорари боксерів за цей бій. Ентоні Джошуа отримає аж 85 мільйонів доларів.

Натомість Енді Руїс, який і володіє чемпіонськими поясами, може розраховувати лише на 13 мільйонів євро.

За інформацією ЗМІ, квитки поблизу рингу коштують 50 тисяч саудівських ріалів, що дорівнює 320 тисячам гривень.