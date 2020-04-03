Бій Усик – Чісора перенесли: боксер назвав нову дату

Бій між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою не відбудеться 23 травня, як було заплановано. Все через пандемію коронавірусу.

Інформацію про перенесення бою Усик озвучив під час прямої трансляції в Instagram.

"Поєдинок, який планувався на 23 травня, перенесено на липень, начебто. Але дати ще немає в липні. Ми продовжуємо тренуватися, готуватися, у нас триває спортивний карантин. Все добре, так буває, друзі, весь світ в такій ситуації, не впадаємо, продовжуємо працювати", – приводить слова боксера xsport.

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Бій Усик – Чісора повинен був відбутися 23 травня в Лондоні на O2 Arena.

До цього востаннє Усик проводив бій ще 12 жовтня 2019 року, коли в дебютному поєдинку у важкій вазі переміг Чезза Візерспуна.

Що відомо про Дерека Чісору

36-річний британський боксер, суперважковаговик. На професійному ринзі Дерек провів 41 бій, здобув 32 перемоги.

У пасиві Чісори 9 поразок. Британець провів декілька поєдинків з відомими боксерами, але неодмінно зазнавав поразок. Зокрема, у його пасиві поразки Ділліану Вайту і Тайсону Ф'юрі.

Дерек Чісора бився з Віталієм Кличком в лютому 2012 року. Британець програв українцю одноголосним рішення суддів.

Втім, Чісора більше запам'ятався скандальними діями. Зокрема, на дуелі поглядів він дав Віталію ляпас. Також боксер перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.

Після бою з Кличком Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані.

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