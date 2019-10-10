Боксер Еррол Спенс потрапив у серйозну аварію, від Ferrari залишився металолом: фото та відео

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF та WBC в напівсередній вазі Еррол Спенс потрапив в серйозну автомобільну аварію.

Вранці 10 жовтня боксер на своїй Ferrari не впорався з керуванням. Внаслідок аварії сам спортсмен зазнав серйозних ушкоджень. Все через те, що він не був пристебнутий. Його було госпіталізовано.

#BREAKING Sources confirm boxer #ErrolSpence seriously injured in overnight crash along Riverfront Blvd. He was ejected from the car. @DanGodwinFOX4 live with the latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/68mYiogZGs — FOX4Terry (@FOX4Terry) October 10, 2019

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За даними видання Mirror, Спенс перед аварією веселився зі своїми друзями в одному з нічних клубів Далласа. Чи вживав він алкоголь – поки невідомо.

Відео з місця аварії Еррола Спенса

Останній свій бій Еррол Спенс провів 28 вересня, коли переміг Шона Портера та став чемпіоном світу за версіями IBF та WBC в напівсередній вазі.