"Боруссія" та "Барселона" не зуміли виявити сильнішого у першому матчі Ліги чемпіонів

Дортмундська "Боруссія" та "Барселона" у матчі Ліги чемпіонів у вівторок, 17 вересня, стали єдиними командами, які залишили уболівальників без забитих м'ячів. Хоча одна 100-відсоткова нагода відзначитися у господарів була.

Боруссія – Барселона 0:0

Нереалізований пенальті: Ройс, 57 (Боруссія)

На цей матч "Барселона" вийшла без Лео Мессі. Аргентинець відновився від травми, але на цю гру залишився у запасі. Його замінив 16-літній Ансу Фаті, які міг стати наймолодшим автором голу у Лізі чемпіонів. Але не забив.

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Команди розпочали цей матч доволі обережно. Тож і моментів на початку зустрічі було обмаль. Можна лише пригадати удар Пако Алькасера (колишній форвард "Барселони" пробивав у дотик після помилки захисників) та Антуана Грізманна у відповідь.

Тож найкращі моменти відзначитися виникли вже згодом. Були вони біля воріт гостей. Спочатку Марко Ройс не зумів переграти Марк-Андре тер Штегена після розрізної передачі Торгана Азара (у другому таймі воротар виграє ще одну дуель в суперника). А згодом Матч Хуммельс пробивав головою після подачі зі штрафного – повз ворота.

"Барселона" на це відповіла ударом Фаті після того, як воротар не надто вдало вибив м'яч.

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Згодом "синьо-гранатові" наприкінці тайму через травму ще й втратили Жорді Альбу. Його замінив Серхі Роберто.

Дещо жвавіше команди почали грати по перерві. Моменти почали створювати і гості. Тож в Романа Бюркі стало більше роботи.

Натомість принести перемогу "Боруссії" міг Ройс. Нелсон Самеду у власному штрафному збив Джейдона Санчо. Арбітр вказав на 11-метрову позначку. Удар у півзахисника вийшов не надто потужний, і воротар вгадав з його напрямком, з другої спроби впіймавши м'яч. Та варто відзначити, що тер Штеген покинув лінії воріт до того, як Ройс пробив, що заборонено правилами.

Згодом тер Штеген ще раз врятуває "Барселону" від пропущеного голу після удару Ройса. А також коли пробиватиме Алькасер.

На 77-й хвилині Юліан Бранд, який вийде на заміну, влучить у перекладину. Мессі, який теж вийде на поле, наприкінці матчу теж матиме свій момент. Але захисник заблокує його удар. Після цього і пролунає фінальний свисток.

"Боруссія" та "Барселона" зіграли внічию 0:0. Зважаючи, що у паралельному матчі чеська "Славія" сенсаційно відібрала очки в "Інтера", тож всі чотири команди після першого туру набрали по одному балу.

Відеоогляд матчу Боруссія Д – Барселона