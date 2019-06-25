Боєць ММА засунув палець супернику в заборонене місце : курйозне відео

У ніч на 23 червня, в Лондоні (Великобританія) завершився турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 223.

Бразилець Хорхе Канелла поступився англійцеві Алфі Девісу. Канелла програв одноголосним рішенням суддів – 27-29, 27-29, 27-29.

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Але поєдинок запам’ятався іншим – в третьому раунді Хорхе Канелла засунув палець ноги в промежину опонента, і отримав за це штрафний бал.

Він засунув ногу мені під яйця – туди, де дупа. На тренуваннях нас ніколи не вчили атакувати лежачого суперника таким чином. Це фол,

– наводить слова Девіса MMA Fighting.

У Канелла є своя версія подій: "Я просто штовхнув його по дупі, і це нормально. Якщо ви подивитеся повтор, то побачите, що все було не так, як він говорить. Подивіться відео – я просто вдарив його по попі. Але він прикинувся, що це був не удар, щоб у мене відібрали бал, і його план спрацював".

Швидше за все, арбітр оштрафував бразильця за порушення наступного правила: "Заборонені будь-які проникнення пальцями в анатомічні отвори, а також в розсічення і рани противника".

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