Будуть проблеми: гендиректор "Шахтаря" розповів, як коронавірус вдарить по УПЛ

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін очікує, що наслідки пандемії коронавірусу для УПЛ будуть болючими.

Палкін в програмі "Великий футбол" заявив, що УПЛ рано збільшувати кількість команд-учасників.

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Проблеми будуть, це 100%. Сьогодні складно порахувати, наскільки важкі будуть ці проблеми, ніхто не знає, що буде завтра. Нам треба буде скорегувати свої позиції на наступний сезон. Хотіли переходити на 14 клубів. Вважаю, що в нинішній ситуації це повністю провальна ідея. Потрібно, щоб залишилося 12.



Дай бог, щоб ще 12 в нормальному вигляді збереглося. Треба переглянути ситуацію через форс-мажорні обставини. В основному постраждають клуби Першої ліги від цієї ситуації. Оскільки дохідна частина там фактично відсутня,

– заявив він.

Палкін не вірить, що навіть якщо уболівальників пустять на стадіони, вони почнуть туди ходити відразу ж.

"Фанати почнуть відвідувати стадіони в кращому випадку через рік. Навіть якщо оголосять, що ситуація нормалізувалася і проблема вирішена, люди просто боятимуться. Це буде фактор, який буде змушувати ще довгий час перебувати поза таких масових заходів", – підсумував гендиректор "Шахтаря".

Карантин в Україні ввели з 16 березня. Спочатку на три тижні – до 4 квітня. Однак згодом його продовжили до 24 квітня.

При цьому матчі Кубка України 11 березня відбулися з глядачами, а матч 12 березня між чернігівською "Десною" та полтавською "Ворсклою" провели без глядачів.

Як і 23-й тур УПЛ, який відбувся 14-15 березня.

17 березня Виконком УАФ прийняв рішення зупинити усі футбольні матчі в Україні з 18 березня і до прийняття іншого рішення з даного питання.

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