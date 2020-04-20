24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Будуть проблеми: гендиректор "Шахтаря" розповів, як коронавірус вдарить по УПЛ

-
Сергій Палкін / ФК "Шахтар"

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін очікує, що наслідки пандемії коронавірусу для УПЛ будуть болючими.

Палкін в програмі "Великий футбол" заявив, що УПЛ рано збільшувати кількість команд-учасників.

Читайте також Стала відома дата відновлення чемпіонату України з футболу

Проблеми будуть, це 100%. Сьогодні складно порахувати, наскільки важкі будуть ці проблеми, ніхто не знає, що буде завтра. Нам треба буде скорегувати свої позиції на наступний сезон. Хотіли переходити на 14 клубів. Вважаю, що в нинішній ситуації це повністю провальна ідея. Потрібно, щоб залишилося 12.

Дай бог, щоб ще 12 в нормальному вигляді збереглося. Треба переглянути ситуацію через форс-мажорні обставини. В основному постраждають клуби Першої ліги від цієї ситуації. Оскільки дохідна частина там фактично відсутня,
– заявив він.

Палкін не вірить, що навіть якщо уболівальників пустять на стадіони, вони почнуть туди ходити відразу ж.

"Фанати почнуть відвідувати стадіони в кращому випадку через рік. Навіть якщо оголосять, що ситуація нормалізувалася і проблема вирішена, люди просто боятимуться. Це буде фактор, який буде змушувати ще довгий час перебувати поза таких масових заходів", – підсумував гендиректор "Шахтаря".

  • Карантин в Україні ввели з 16 березня. Спочатку на три тижні – до 4 квітня. Однак згодом його продовжили до 24 квітня.
  • При цьому матчі Кубка України 11 березня відбулися з глядачами, а матч 12 березня між чернігівською "Десною" та полтавською "Ворсклою" провели без глядачів.
  • Як і 23-й тур УПЛ, який відбувся 14-15 березня.
  • 17 березня Виконком УАФ прийняв рішення зупинити усі футбольні матчі в Україні з 18 березня і до прийняття іншого рішення з даного питання.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні УПЛ Новини Спорту Шахтар Спорт Футбол
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 01:46 До 10 000 гривень на день: у МОЗ розповіли, скільки коштує лікування від коронавірусу
Медицина 3968
сьогодні , 09:31 В Україні виявили 5710 випадків зараження коронавірусом
Здорове життя 6016
сьогодні , 08:00 Хачеріді вляпався у скандал, Джошуа готовий до бою з Усиком: головні новини спорту 19 квітня
Інші види спорту 487
сьогодні , 10:19 Потрібна команда: Усик заговорив про перехід в політику
Бокс 325
сьогодні , 10:49 Пропав зірковий футболіст "Андерлехта": гравець не виходить на зв'язок з кінця березня
Футбол 276
сьогодні , 06:05 Новини про коронавірус 19 квітня: спалах через Вербну неділю, одужав мер Монастириська
Новини України 15449
сьогодні , 07:20 Життя в умовах карантину: як поводитися у черзі на касі
Новини України 10023
сьогодні , 04:11 Найкривавіша стрілянина за 30 років сталася у Канаді: деталі, фото, відео
Новини світу 16132
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
18 квітня 17:40 Українська красуня Білодід запустила новий челендж, підтягнувшись 67 разів: відео
Юрій Семенюк
17 квітня 14:35 Помер чемпіон світу з футболу Хантер: причина смерті
Михайло Гема
17 квітня 10:57 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
16 квітня 17:06 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
16 квітня 12:57 Збірну України з біатлону очолить успішний іноземний тренер
Михайло Гема

Новини
Більше новин